У Путина воспринимают миротворцев ООН в ОРДиЛО только как "телохранителей ОБСЕ", - Марчук

8 июля, 2018, 19:17

Российская сторона выступает категорически против того, чтобы миротворческая миссия Организации Объединенных Наций действовала на российско-украинской государственной границе или устанавливала законность во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДиЛО), и рассматривает ее исключительно как сопровождение для СММ ОБСЕ

Об этом генерал армии, бывший глава СБ Украины и премьер-министр, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил 7 июля 2018 года в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Позиция Украины по миротворцам понятна: их задачей является и разоружения, и разделение, и граница. Кстати, в документах уже сейчас прописано, что ОБСЕ должна создать вдоль границы пункты наблюдения, чтобы следить, не перевозятся ли из России боеприпасы, боевая техника и т.д. Но россияне категорически против", - отметил Марчук.

Российское видение задач миротворцев ООН, добавил он, сводится исключительно к сопровождению СММ ОБСЕ.

"... Охранники в ОБСЕшников", - подчеркнул политик.

В связи с такими, столь отличным, по его словам, подходами к функциям будущей миротворческой миссии, она не появится в зоне боевых действий на Донбассе до конца 2018 года, отметил Марчук.

Кроме того, генерал имеет информацию, что специальные уполномоченные США и РФ Курт Волкер и Владислав Сурков также до сих пор не имеют общих договоренностей в отношении миротворцев.