У Путина воспринимают миротворцев ООН в ОРДиЛО только как "телохранителей ОБСЕ", - Марчук
Об этом генерал армии, бывший глава СБ Украины и премьер-министр, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил 7 июля 2018 года в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Позиция Украины по миротворцам понятна: их задачей является и разоружения, и разделение, и граница. Кстати, в документах уже сейчас прописано, что ОБСЕ должна создать вдоль границы пункты наблюдения, чтобы следить, не перевозятся ли из России боеприпасы, боевая техника и т.д. Но россияне категорически против", - отметил Марчук.
Российское видение задач миротворцев ООН, добавил он, сводится исключительно к сопровождению СММ ОБСЕ.
"... Охранники в ОБСЕшников", - подчеркнул политик.
В связи с такими, столь отличным, по его словам, подходами к функциям будущей миротворческой миссии, она не появится в зоне боевых действий на Донбассе до конца 2018 года, отметил Марчук.
Кроме того, генерал имеет информацию, что специальные уполномоченные США и РФ Курт Волкер и Владислав Сурков также до сих пор не имеют общих договоренностей в отношении миротворцев.
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