Спонсор Brexit в условиях секретности 11 раз тайно встречался с русским послом в Лондоне
Они провели 11 раундов секретных переговоров и при этом предприниматель получил от Москвы еще 4 приглашения. Все эти встречи происходили перед референдумом о Brexit, пишет The Guardian.
Сам Бэнкс утверждал, что якобы только дважды "пообедал с послом России в Великобритании Яковенко". Однако на самом деле Бэнкс принимает активное участие в бизнес-схемах, связанных с Россией, отмечает издание.
Яковенко познакомил Бэнкса с неким российским бизнесменом, который предложил тому приобрести проект по добыче золота стоимостью в несколько миллиардов долларов США. Это произошло на следующий день после старта кампании Leave.EU по продвижению Brexit, который прошел с участием Бриттани Кайзер с Cambridge Analytica.
Бэнксу предложили вложить деньги в покупку 6 сибирских золотых приисков с тем, чтобы объединить их в одно предприятие и, как следствие, получить гарантированный доход в несколько миллиардов.
- По данным The Sunday Times рудники принадлежали россиянину Сергею Поваренкину. В феврале 2016 года Бэнкс прилетел в Москву, чтобы встретиться с ключевыми участниками соглашения. Среди них были представители одного из российских банков. Какого именно пока не называется.
- Сделка была анонсирована 5 июля, через 12 дней после референдума. 17 июля Бэнкс похвастался в соцсетях: "Я сейчас покупаю золото и большие запасы полезных ископаемых". О том, что Бэнкс был инвестором этого проекта, публично нигде не сообщается.
- Британские власти решили допросить Бэнкса.
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