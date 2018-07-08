Спонсор Brexit в условиях секретности 11 раз тайно встречался с русским послом в Лондоне

8 июля, 2018, 23:02

Аррон Бэнкс, который спонсировал кампанию по выходу Британии из ЕС, встречался с послом России Александром Яковенко гораздо чаще, чем он утверждал ранее

Они провели 11 раундов секретных переговоров и при этом предприниматель получил от Москвы еще 4 приглашения. Все эти встречи происходили перед референдумом о Brexit, пишет The Guardian.

Сам Бэнкс утверждал, что якобы только дважды "пообедал с послом России в Великобритании Яковенко". Однако на самом деле Бэнкс принимает активное участие в бизнес-схемах, связанных с Россией, отмечает издание.

Яковенко познакомил Бэнкса с неким российским бизнесменом, который предложил тому приобрести проект по добыче золота стоимостью в несколько миллиардов долларов США. Это произошло на следующий день после старта кампании Leave.EU по продвижению Brexit, который прошел с участием Бриттани Кайзер с Cambridge Analytica.

Бэнксу предложили вложить деньги в покупку 6 сибирских золотых приисков с тем, чтобы объединить их в одно предприятие и, как следствие, получить гарантированный доход в несколько миллиардов.