Создатели "Карточного домика" обратились к зрителям с загадочным посланием
В коротком видео актриса Робин Райт, исполняющая в фильме роль бывшей первой леди по имени Клэр Андервуд, сидит в кресле, как Авраам Линкольн. И обращается со словами:
"Счастливого Дня независимости... Мне".
Как известно, сериал теперь снимается без Кевина Спейси, потерявшего главную роль после громких обвинений в сексуальных домогательствах. Так что теперь, очевидно, персонажем №1 будет женщина.
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5-ый сезон заканчивался тем, что госпожа Андервуд, находясь уже на президенской должности, отклоняет прошение о президентском помиловании, поступающее от ее уже бывшего мужа и также бывшего президента страны Френда Андервуда (роль Спейси). "Моя очередь", - такими были последние слова Клэр.
Завершающий сезон картины выйдет на экраны осенью 2018 года.
A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW— House of Cards (@HouseofCards) 4 июля 2018 г.
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