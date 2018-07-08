Создатели "Карточного домика" обратились к зрителям с загадочным посланием

8 июля, 2018, 18:14

На День независимости Соединенных Штатов Америки, который ежегодно празднуется 4 июля, в сети появился тизер последнего, то есть 6-го, сезона культового политико-психологического сериала "Карточный домик"

В коротком видео актриса Робин Райт, исполняющая в фильме роль бывшей первой леди по имени Клэр Андервуд, сидит в кресле, как Авраам Линкольн. И обращается со словами:

"Счастливого Дня независимости... Мне".

Как известно, сериал теперь снимается без Кевина Спейси, потерявшего главную роль после громких обвинений в сексуальных домогательствах. Так что теперь, очевидно, персонажем №1 будет женщина.

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5-ый сезон заканчивался тем, что госпожа Андервуд, находясь уже на президенской должности, отклоняет прошение о президентском помиловании, поступающее от ее уже бывшего мужа и также бывшего президента страны Френда Андервуда (роль Спейси). "Моя очередь", - такими были последние слова Клэр.

Завершающий сезон картины выйдет на экраны осенью 2018 года.