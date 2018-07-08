Сегодня вступил в силу закон о нацбезопасности

8 июля, 2018, 13:40

В воскресенье, 8 июля, вступил в силу новый Закон Украины "О национальной безопасности"

Об этом сообщает Укринформ.

Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в нем уточнены полномочия Президента по стратегическому руководству Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Также законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Так, главнокомандующий ВСУ назначается на должность и увольняется Президентом по представлению министра обороны, которому и подчиняется.

В то же время закон о нацбезопасности начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. В частности, меняется статус Службы безопасности – теперь она является специальным органом с правоохранительными функциями. Основными задачами СБУ определены противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала и тому подобное.

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В то же время за пределы полномочий СБУ вынесены функции по расследованию экономических преступлений.

Законом также предусмотрено финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны. Так, объем соответствующих расходов должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых 3% будет выделяться на ВСУ.

Кроме того, закон вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности со стороны парламента и гражданского общества.

В документе также отмечается, что его отдельные положения вступают в силу с 1 января 2019 года (в отношении назначения министра обороны и его заместителей из числа гражданских лиц) и с 1 января 2021 года (в отношении главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск).