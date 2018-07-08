Самая большая семья в Украине живет на Одесщине
8 июля, 2018, 22:00
Она состоит из 346-ти человек
Глава семьи - 87-летний Павел Семенюк. Всю свою жизнь он прожил в городке Доброслав, передает Еспресо.TV.
Работал строителем. И только раз женился.
Состоит семья-великан из 13 детей, 127 внуков, 203 правнуков и 3 праправнуков. Часть из них живут в соседней Молдове.
Старшей дочери Семенюка - 66 лет, а самым младшим правнукам еще нет и года.
При этом Семенюки могут претендовать на мировой рекорд.
Самой большой на планете Земля семьей считается одно из индийских сообществ. Однако оно состоит из всего лишь 199 человек.
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