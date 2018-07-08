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С Левком Лукьяненко попрощаются завтра

Известного украинского диссидента Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве

Прощание с Лукьяненко состоится в понедельник, написал на своей странице в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.

“Наконец жена Левка Наденька приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно попрощаться в его доме, в с.Хотове. Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская).

Отпевание во Владимирском с 12:30 по 13:30. Захоронение на Байковом”, — сообщил Яворивский.
Писатель добавил, что прощание в Хотове в понедельник начнется в 14:00.

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