Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
По данным издания, Стишову наградили за фильм "Сулейман гора", снятый в копродукции с Кыргызстаном. Он победил в фестивальной секции "На Восток от Запада", пишет газета "Московский комсомолец".
Как отмечается, на церемонии закрытия Стишова выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова. Причитающуюся ей денежную премию в размере 15 тыс. евро режиссер решила передать родителям коллег, лишенных свободы.
Также награду получил фильм Ивана Твердовского "Подбросили". Он был задействован в главном конкурсе смотра и оказался отмечен Специальным призом международного жюри.
Кроме того, в документальной секции победили "Свидетели Путина" (Латвия-Швейцария-Чехия) - картина Виталия Манского, который с недавних пор живет в Риге.
Главную награду - "Хрустальный глобус" - получила картина "Мне все равно, что мы войдем в историю как варвары" представителя "новой волны" кинематографа Румынии Раду Жуде.
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