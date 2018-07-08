Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова

8 июля, 2018, 18:36

В Карловых Варах завершился 53-й Международный кинофестиваль. Три награды получили кинематографисты из России. Одна из награжденных - режиссер Елизавета Стишова - отдала свой приз в виде денежного вознаграждения родителям незаконного удерживаемого режимом Путина украинского кинорежиссера Олега Сенцова

По данным издания, Стишову наградили за фильм "Сулейман гора", снятый в копродукции с Кыргызстаном. Он победил в фестивальной секции "На Восток от Запада", пишет газета "Московский комсомолец".

Как отмечается, на церемонии закрытия Стишова выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова. Причитающуюся ей денежную премию в размере 15 тыс. евро режиссер решила передать родителям коллег, лишенных свободы.

Также награду получил фильм Ивана Твердовского "Подбросили". Он был задействован в главном конкурсе смотра и оказался отмечен Специальным призом международного жюри.

Кроме того, в документальной секции победили "Свидетели Путина" (Латвия-Швейцария-Чехия) - картина Виталия Манского, который с недавних пор живет в Риге.

Главную награду - "Хрустальный глобус" - получила картина "Мне все равно, что мы войдем в историю как варвары" представителя "новой волны" кинематографа Румынии Раду Жуде.