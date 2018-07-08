Порошенко поедет в Сагрынь - украинское село в Польше, уничтоженное поляками в 1944 году

8 июля, 2018, 07:59

Президент Украины Петр Порошенко 8 июля отправится в украинское село Сагрынь, которое сейчас на территории Польши, для чествования памяти украинцев, погибших от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

"8 июля 2018 президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны. Программой визита предусмотрено посещение села Сагрынь Люблинского воеводства, где глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого Порошенко отправится в Волынской области для участия в мероприятиях посвященных памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Также, по сообщению различных СМИ, на Волынь приедет и польский президент Дуда. Ранее было предложение, чтобы оба лидера стран вместе почтили память погибших с обеих сторон, однако Польша от такой идеи отказалась.

Волынская трагедия, или как ее называют в Польше Волынская резня, - это обоюдные этнические чистки украинского и польского населения на западе Украины, совершенные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой в 1943 году. В польской историографии традиционно Волынская трагедия считается геноцидом польского народа, украинцы же считают это действием в ответ на зверства польского государства в отношении украинских гражданских лиц. Всего в ходе кровавых противостояний погибли по меньшей мере 50 тысяч человек с обеих сторон.