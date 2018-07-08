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Под Мариуполем задержали пособника "ДНР"

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на востоке страны, задержали гражданина, причастного к незаконному вооруженному формированию так называемой "ДНР"

"Так, на блокпосту, расположенному вблизи города Мариуполь Донецкой области, военный наряд остановил для досмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш. При проверке документов было выявлено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями т.н. "ДНР", - сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

В результате вышеуказанное лицо передали работникам Мангушского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

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