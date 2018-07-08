Под Мариуполем задержали пособника "ДНР"
"Так, на блокпосту, расположенному вблизи города Мариуполь Донецкой области, военный наряд остановил для досмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш. При проверке документов было выявлено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями т.н. "ДНР", - сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
В результате вышеуказанное лицо передали работникам Мангушского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"
- Как сообщалось, информатор ОРЛО с Луганщины получил 3 года тюрьмы.
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