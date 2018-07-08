Одновременно с днем города в Косово состоялся фестиваль аутентичной одежды и традиций "Лудине"

8 июля, 2018, 22:21

Этим словом гуцулы называют свой традиционный народный костюм

Длился фестиваль два дня - в рамках празднования Дня города, передает Еспресо.TV.

Во время мероприятия поклонники народных традиций и мастера Гуцульского края демонстрировали свои модели на специально сооруженной площади в центре города.

В показах принимали участие и дети. Традиционно работала ярмарка.

"Это такая вещь (гуцульская этническая одежда, - ред.), которую нам нужно хранить. И очень важно, что мы сейчас вносим косовскую керамику в список нематериальных активов ЮНЕСКО. Но есть еще много другого, что достойно быть в наследии ЮНЕСКО", - отметил присутствовавший на празднике председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий.