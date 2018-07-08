На Житомирской трассе под Киевом нападавший сперва подрезал авто, а потом кинулся с ножом на мужа своей бывшей жены. Полиция ехала несколько часов

8 июля, 2018, 16:56

Под Киевом, возле села Гуровщина, по Житомирской трассе, средь бела дня, в воскресенье, 8 июля 2018 года, произошло дерзкое покушение на убийство. Нападавший сначала подрезал автомобиль, а затем чуть не убил свою жертву. С многочисленными ушибами мужчину забрали в больницу. От роковых последствий спасли лишь случайные люди, которые остановились на трассе

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Пострадавший по имени Виталий Корецкий двигался по Житомирской трассе в сторону столицы. Вдруг, говорит он, его машину подрезал белый Mitsubishi. Мужчина вынужден был остановиться. И в это мгновение из машины выскочил нападавший и началего избивать.

"Начал меня битой бить. Потом ногами. После чего достал нож и хотел меня зарезать. Я начал бежать... И люди, очевидцы, стали останавливаться. И он сбежал", - рассказывает Корецкий.

Истекая кровью Виталий больше 2-х часов ждал приезда патрульных, чтобы те приняли его заявление, но так и не дождался.

По заключению врачей, состояние пострадавшего требовало срочной госпитализации.

"Больной получил черепно-мозговую травму. Ушиб костей носа, ушиб левого коленного сустава. И верхняя конечность травмирована", - отмечает врач "скорой" Людмила Демьянова.

Полицейские прибыли к Корецкому уже в больницу, спустя несколько часов.

Человек знает имя нападавшего - это гражданин Виталий Кратюк, который ранее был женат на его жене. Тот уже несколько месяцев не дает спокойно жить ни ему, ни его семье. В частности, по словам Корецкого, соперник организовал поджог их автомобиля, и буквального сегодня, как опять же утверждает пострадавший, он получил информацию, что к его матери на Житомирщине приходили неизвестные и угрожали сжечь дом.

Корецкий не понимает, почему правоохранители не реагируют на его неоднократные обращения и до сих пор не привлекли Кратюка к ответственности.