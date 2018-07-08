На сегодня синоптики прогнозируют жару и грозы

8 июля, 2018, 09:31

В воскресенье, 8 июля, в Украине ожидается переменная облачность, в Карпатах и южной части местами грозы

Об этом сообщили в субботу в Украинском гидрометцентре.

"В Карпатах и южной части местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южных областях ночью 19-24°, днем 29-33°.

9-10 июля также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем 9 июля в Карпатском регионе, 10 июля в западной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в Карпатском регионе около 20°; в южной и восточной части ночью 18-23°, днем 30-35°.

11-12 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь в юго-восточной части 11 июля без осадков. Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-22°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 22-28°.

В Киеве, по данным синоптиков, в воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°. На Киевщине также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

9-10 июля в столице переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

11-12 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.