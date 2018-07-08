На Донбассе российские боевики провели 13 обстрелов, потерь со стороны ВСУ нет
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.
"На Луганском направлении в районе н.п. Старый Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие. На Светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе н.п. Новолуганское", - сообщили в пресс-центре.
На Донецком направлении в прошедшие сутки было неспокойно в районе н.п. Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.
"Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. 6 раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник обстреливал позиции в районе н.п. Широкино, Водяное и Пищевик", - отметили в штабе.
В течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
"Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Мариупольском направлении. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного и Широкиного", - подчеркнули в пресс-центре.
За прошедшие и текущие сутки потерь среди украинских военных нет.
Как сообщалось, ВСУ получили отремонтированный самолет АН-26.
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