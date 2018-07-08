На Донбассе российские боевики провели 13 обстрелов, потерь со стороны ВСУ нет

8 июля, 2018, 08:27

За прошедшие сутки боевики нарушали перемирие почти на всей линии соприкосновения - 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"На Луганском направлении в районе н.п. Старый Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие. На Светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе н.п. Новолуганское", - сообщили в пресс-центре.

На Донецком направлении в прошедшие сутки было неспокойно в районе н.п. Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.

"Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. 6 раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник обстреливал позиции в районе н.п. Широкино, Водяное и Пищевик", - отметили в штабе.

В течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

"Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Мариупольском направлении. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного и Широкиного", - подчеркнули в пресс-центре.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Как сообщалось, ВСУ получили отремонтированный самолет АН-26.