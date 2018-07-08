Марчук рассказал, как одновременно договориться с НАТО и с Кремлем
8 июля, 2018, 21:02
Москва может согласиться на вступление Украины в Североатлантический Альянс, если при этом будут обеспечены некоторые гарантии
Об этом генерал армии, бывший глава СБ Украины и премьер-министр, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил 7 июля 2018 года в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Украина могла бы и с НАТО, и с Россией договориться. Например, мы не размещаем системы ПРО НАТО на украинской территории. В Румынии, мы знаем, их размещено много. И в Польше", - отметил политик.
Также можно было бы пообещать россиянам не размещать ближе, чем за 300 км до государственной украинско-российской границы, ударные части стран НАТО, если такие окажутся на территории Украины.
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