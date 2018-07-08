Марчук объяснил, почему неправильно употреблять понятие "линия разграничения"
8 июля, 2018, 15:00
Зона боевых действий между украинским и российско-террористическими войсками на Донбассе является настоящей линией фронта, или же, говоря языком документов, "линией столкновения", однако отнюдь не "линией разграничения"
Об этом генерал армии, бывший глава СБ Украины и премьер-министр, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил 7 июля 2018 года в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Линия разграничения" - это очень неправильно. Она "разграничивает" Украину? И в документах, и везде это называется "линия столкновения", - пояснил политик.
В то же время сам он, по его собственным словам, называет данную границу "линией фронта".
"А никакого разграничения", - подчеркнул Марчук.
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