8 июля, 2018, 15:41

Россияне и террористы на Минских мирных переговорах требуют, чтобы украинская сторона отводила свои подразделения и вооружения от сегодняшней линии соприкосновения. Тогда как Киев настаивает на том, что отталкиваться следует от договоренностей Нормандской четверки осени 2014 года

Об этом генерал армии, бывший глава СБ Украины и премьер-министр, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил 7 июля 2018 года в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Линия 2014 года и линия сегодня де-факто не совпадают наполовину. Потому что после сентября 2014-го произошли боевые действия, в результате которых российская армия и российские наемники, заняли 1 640 квадратных км украинской территории. Тогда было занято, в частности, Дебальцево", - пояснил генерал.

По словам Марчука сейчас линия составляет 426 км. Но она не зафиксирована на бумаге, в межгосударственных договоренностях.

Следовательно, продолжает действовать условная "линия" 2014 года, подчеркнул он.

"В сентябре 2014 года принято Нормандским четверкой - все подписались, все заявили... И ОБСЕ это поддерживает. И мы сейчас говорим: давайте будем разводить согласно линии 2014 года. Вы же не денонсировали это соглашение?! Давайте будем отводить от того, где есть подписи всех. Мы же не придумываем ничего", - отметил политик.

Однако, россияне и марионеточные "республики", сообщил Марчук, не согласны с таким мнением.