Количество ОСМД, которые воспользовались "теплыми кредитам" от правительства, возросло в 5 раз

8 июля, 2018, 20:35

В 2018 году ОСМД демонстрируют все большую заинтересованность в энергоэффективных мероприятиях по сравнению с предыдущими годами. Так, в июне этого года более 300 ОСМД воспользовались "теплыми кредитам" на сумму 90 млн грн, что почти в 5 раз превышает показатель июня прошлого года. Тогда около 90 ОСМД получили 18,5 млн грн. "теплых кредитов"

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"Мониторинг результатов действия программы демонстрирует насколько увеличился спрос ОСМД на "теплые кредиты", возросло их доверие и уверенность в действенности механизма софинансирования энергосберегающих мероприятий", - отмечают в Кабмине.

В 2018 году в течение только 2,5 месяцев 930 ОСМД привлекли 260 млн грн. "теплых кредитов", что почти вдвое больше суммы средств, полученных ОСМД на утепление за весь 2017 год, а именно - 140 млн грн.

"Предлагаем ОСМД продолжить подготовку к следующему отопительному сезону и утеплить дома, воспользовавшись программой "теплых кредитов", - прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и объяснил, что среди преимуществ участия в программе - возможность сэкономить на затратах при внедрении энергоэффективных мероприятий, уменьшить счета за коммунальные услуги, увеличить стоимость квартир в термомодернизированном доме.

Дополнительное софинансирование энергоэффективных мероприятий можно получить из местных бюджетов.

С местными программами удешевления "теплых кредитов" можно ознакомиться на интерактивной карте.