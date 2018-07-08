Количество ОСМД, которые воспользовались "теплыми кредитам" от правительства, возросло в 5 раз
Об этом сообщает правительственная пресс-служба.
"Мониторинг результатов действия программы демонстрирует насколько увеличился спрос ОСМД на "теплые кредиты", возросло их доверие и уверенность в действенности механизма софинансирования энергосберегающих мероприятий", - отмечают в Кабмине.
В 2018 году в течение только 2,5 месяцев 930 ОСМД привлекли 260 млн грн. "теплых кредитов", что почти вдвое больше суммы средств, полученных ОСМД на утепление за весь 2017 год, а именно - 140 млн грн.
"Предлагаем ОСМД продолжить подготовку к следующему отопительному сезону и утеплить дома, воспользовавшись программой "теплых кредитов", - прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и объяснил, что среди преимуществ участия в программе - возможность сэкономить на затратах при внедрении энергоэффективных мероприятий, уменьшить счета за коммунальные услуги, увеличить стоимость квартир в термомодернизированном доме.
Дополнительное софинансирование энергоэффективных мероприятий можно получить из местных бюджетов.
С местными программами удешевления "теплых кредитов" можно ознакомиться на интерактивной карте.
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