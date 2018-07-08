Кличко: За четыре года в столице отремонтировали и реконструировали 300 парков и скверов

8 июля, 2018, 12:52

За четыре года столичная власть осуществила ремонт и реконструкцию 300 парков и скверов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Киев”

“За четыре года мы сделали колоссальный объем работы – отремонтировали и реконструировали 300 парков и скверов. Статус парка или сквера в столице предоставили 120 зеленым зонам”, - отметил Кличко.

Он напомнил, что, в частности, капитальный ремонт осуществили на первой очереди парка “Наталка”, сейчас там ведутся работы по обустройству второй очереди. Также обновили парки “Отрадный”, “Владимирская горка”, первую очередь парка “Победа”, а на днях открыли отремонтированный сквер возле кинотеатра “Жовтень” на Подоле.

“За времена Черновецкого сквер хотели застроить. Благодаря общественности и ответственным депутатам мы отстояли этот участок. И сейчас там современный сквер с фонтаном, игровой площадкой, новым освещением. И мы постепенно приводим парки в надлежащее состояние”, - подчеркнул он.

Городской глава добавил, что сегодня столичная власть работает над тем, чтобы в каждом районе была своя зона отдыха уровня парка “Наталка” на Оболони.

Кличко рассказал, что ко Дню города в 2019 году планируют построить пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

“Мы работаем над обустройством туристической зоны, которая соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов. И в следующем году, ко Дню города, планируем запустить этот мост, который, кстати, в Киеве хотели построить более 100 лет назад. Думаю, он сделает наш город еще более привлекательным с туристической точки зрения”, - отметил мэр.

По поводу обустроенных зон отдыха Кличко напомнил, что этим летом в Киеве работают 13 муниципальных пляжей и 17 зон отдыха возле воды без купания. В частности, 7 киевских пляжей имеют международную экологическую награду “Голубой флаг”. Такая награда означает, что пляж соответствует стандартам по 32 критериям, касающимся качества воды, экологического менеджмента, безопасности и сервиса. Городской глава выразил надежду, что в следующем году такую награду получат еще больше пляжей столицы.

Также Кличко отметил, что песка с Багам на киевские пляжи, конечно, не завозили. На самом деле отменное качество песка удалось достичь благодаря технологии его очистки.