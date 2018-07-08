Как Хорватия создала "с нуля" собственную, независимую от Сербии, систему книгоиздания и книгораспространения. Полезный опыт военного времени
Об этом рассказал предприниматель и общественный деятель, представитель издательства "Фолио" Александр Красовицкий в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.
"Когда распалась бывшая Югославия, то произошло так, как с Советским Союзом, когда большая часть издательств были в метрополии. 90% книг печаталось в Белграде, то есть в Сербии. Началась война между Хорватией и Сербией, и вопрос иметь собственное книгоиздательство был поставлен руководством страны в политической плоскости. Было принято решение о том, что государство поддерживает создание издательств через библиотеки", - отметил он.
Читайте также: Александр Красовицкий: должно быть полное эмбарго на ввоз книг из России
Каждая книга, кроме научной, учебной, эротической и рекламной закупалась в библиотеки в количестве 500 штук, по какой-то специальной цене.
"Все было рыночно сделано. Появились издательства, которые начали заполнять эту нишу. После этих издательств при каждом издательстве создались магазин или несколько магазинов, которые обменивались книгами. Это перешло в национальную книжную сеть, а книгоиздание за 2 года фактически заработало, заполнило рынок и в том числе обеспечило после окончания войны попадание книг из Хорватии на сербский рынок. С нуля была создана эта история", - добавил Красовицкий.
- Напомним, в этой же программе издатель рассказал о том, произведения каких украинских авторов больше всего раскупают в книжных магазинах.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве