Как Хорватия создала "с нуля" собственную, независимую от Сербии, систему книгоиздания и книгораспространения. Полезный опыт военного времени

8 июля, 2018, 17:34

Тому, как противодействовать культурной экспансии более сильного, но в то же время враждебного, соседнего государства, рассказывает пример становления книжной отрасли Хорватии. Становления, происходившего при непосредственной поддержке государства

Об этом рассказал предприниматель и общественный деятель, представитель издательства "Фолио" Александр Красовицкий в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Когда распалась бывшая Югославия, то произошло так, как с Советским Союзом, когда большая часть издательств были в метрополии. 90% книг печаталось в Белграде, то есть в Сербии. Началась война между Хорватией и Сербией, и вопрос иметь собственное книгоиздательство был поставлен руководством страны в политической плоскости. Было принято решение о том, что государство поддерживает создание издательств через библиотеки", - отметил он.

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Каждая книга, кроме научной, учебной, эротической и рекламной закупалась в библиотеки в количестве 500 штук, по какой-то специальной цене.

"Все было рыночно сделано. Появились издательства, которые начали заполнять эту нишу. После этих издательств при каждом издательстве создались магазин или несколько магазинов, которые обменивались книгами. Это перешло в национальную книжную сеть, а книгоиздание за 2 года фактически заработало, заполнило рынок и в том числе обеспечило после окончания войны попадание книг из Хорватии на сербский рынок. С нуля была создана эта история", - добавил Красовицкий.