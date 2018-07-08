Город Косов празднует свой день рождения
8 июля, 2018, 15:21
Первое упоминание об этом городе на Прикарпатье, считающемся столицей гуцульских ремесел, датирована 1424 годом
Известен Косов тем, что до сегодняшнего дня здесь сохранились народные промыслы. Самые популярные - резьба по дереву, лижникарство и мисяжничество, передает Еспресо.TV.
Косовчан и гостей города ждали показательные выступления сильнейших в Украине женщин и ярмарка с изделиями местных мастеров.
Также все желающие могут сделать селфи в гуцульских костюмах.
Косовская ткацкая школа насчитывает уже не одну сотню лет. Слхранять же народные промыслы помогает находящийся в городе Институт декоративно-прикладного искусства.
"Мы видим перспективу развития города именно в рекреационной отрасли и в этно-культурном туризме, гастрономическом туризме", - отмечает косовский городской голова Юрий Плосокнос.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве