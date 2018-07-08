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Город Косов празднует свой день рождения

Первое упоминание об этом городе на Прикарпатье, считающемся столицей гуцульских ремесел, датирована 1424 годом

Известен Косов тем, что до сегодняшнего дня здесь сохранились народные промыслы. Самые популярные - резьба по дереву, лижникарство и мисяжничество, передает Еспресо.TV.

Косовчан и гостей города ждали показательные выступления сильнейших в Украине женщин и ярмарка с изделиями местных мастеров.

Также все желающие могут сделать селфи в гуцульских костюмах.

Косовская ткацкая школа насчитывает уже не одну сотню лет. Слхранять же народные промыслы помогает находящийся в городе Институт декоративно-прикладного искусства.

"Мы видим перспективу развития города именно в рекреационной отрасли и в этно-культурном туризме, гастрономическом туризме", - отмечает косовский городской голова Юрий Плосокнос.

 

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