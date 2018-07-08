10 июля акция в поддержку Сенцова пройдет в Берлине
8 июля, 2018, 21:41
Возле посольства России состоится митинг в поддержку украинского кинорежиссера
Об этом передает Еспресо.TV.
Акцию организуют участники Европейской киноакадемии.
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