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10 июля акция в поддержку Сенцова пройдет в Берлине

Возле посольства России состоится митинг в поддержку украинского кинорежиссера

Об этом передает Еспресо.TV.

Акцию организуют участники Европейской киноакадемии.

 

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