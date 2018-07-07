В Украину запретили въезд футболистам из Венгрии, которые сыграли в "чемпионате" с командами террористов ОРДиЛО

7 июля, 2018, 23:18

Организаторам и членам команды под названием "Карпатойо" из числа граждан Венгрии, принявшим участие в так называемом чемпионате непризнанных государств, запрещен въезд на территорию Украины

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос народного депутата Андрея Ильенко (ВО "Свобода"), который он опубликовал в Facebook.

"Установлено, что команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют закарпатское происхождение (рождены в Закарпатской области)", – говорится в документе.

Кроме того, СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

Организовал команду "Карпатойо" депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш, отмечает Закарпатье онлайн.

В 2018 году "Карпатойо" представляли исключительно игроки венгерских футбольных лиг, но в заявке значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерским паспортам.

Команда выступала на турнире " ConIFA World Football Cup, проводимом конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, не являющиеся членами ФИФА. Эта конфедерация основана в 2013 году, она проводит чемпионаты мира раз в два года. В этом году турнир проходил в Лондоне.

В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже "команды" от ОРДО и ОРЛО.