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В столице с середины июля Парковую дорогу закроют

Начиная с 15 июля, в Киеве начнутся работы по реконструкции Парковой дороги

На время проведения работ движение транспорта будет перекрыто, сообщает "Киевавтодор" Facebook.

"С 15 июля планируется начать работы по реконструкции Парковой дороги. Работы будут выполняться в три этапа с полным закрытием движения на соответствующем участке. Во время ремонтных работ прямой проезд от ул. Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут будет невозможен", - сообщают представители предприятия.

Дополнительная информация о том, когда будут начинаться работы на конкретных участках, будет предоставлена позже.

 

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