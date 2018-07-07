В столице под мостом Метро авто сбило пенсионера
7 июля, 2018, 13:59
Пешеход-нарушитель перебегал дорогу прямо под мостом перед автомобилем Опель
Как сообщают Вартові.Еспресо, в Киеве под Мостом Метро автомобилем Опель сбил пенсионера, который перебегал дорогу прямо перед ним.
Водитель пытался избежать столкновения, однако не смог. От удара автомобиль вылетел на встречную полосу. Медики скорой оказывают мужчине помощь на месте. Он имеет открытую черепно-мозговую травму.
- Как сообщалось, под Киевом на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП.
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