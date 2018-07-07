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В столице Эфиопии исламисты взорвали машину возле МВД

В центре Сомали прогремел мощный взрыв. Произошло это рядом с правительственными зданиями, в частности, парламентом и Министерством внутренних дел

Погибло 9 человек, передает Еспресо.TV.

В воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой.

Ответственность за совершенный теракт взяла на себя исламистская группировка "Аль-Шааб".

 

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