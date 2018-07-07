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В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

Поддержали политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусств

6 июля в Москве в зале общества "Мемориал" прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Поддержали политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусств.

Те, кто не смог присутствовать на концерте, направили свои обращения в защиту Сенцова или слова поддержки. Среди них – режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин, музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, говорится в сообщении.

  • Как сообщалось, Денисова призвала Дуню Миятович вместе "прорываться" к Сенцову.
  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и других политзаключенных, которых удерживают в Лефортово.
  • Денисова заявила, что, несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина.
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