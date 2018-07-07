В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

7 июля, 2018, 11:26

Поддержали политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусств

6 июля в Москве в зале общества "Мемориал" прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Поддержали политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусств.

Те, кто не смог присутствовать на концерте, направили свои обращения в защиту Сенцова или слова поддержки. Среди них – режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин, музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, говорится в сообщении.