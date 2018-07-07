В Финляндии подростков обеспечат бесплатными противозачаточными
"Приветствуются все средства, которые помогут сократить число абортов среди подростков", - приводит ее слова национальная телерадиокомпания Yle.
Министр считает, что соответствующее положение должно быть в обновленном законе об охране здоровья.
"Сейчас, когда закон о здравоохранении нужно будет переписывать в связи с реформой, сразу можно было бы изменить в нем пункты, касающиеся бесплатной контрацепции", - заявила Саарикко.
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Она считает, что бесплатная контрацепция помогает снизить количество прерываний беременности в подростковом возрасте, и приводит при этом опыт города Вантаа, где беременности у женщин моложе 20 лет сократились на треть за три года, после того как муниципалитет начал предоставлять молодежи бесплатную контрацепцию. Также заметно сократилось число абортов.
- Напомним, за последние 4 года Финляндия выделила более 34 млн евро помощи Украине, и готова предоставить еще 15 млн на проекты в сфере образования и возобновляемой энергии.
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