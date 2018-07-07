В Финляндии подростков обеспечат бесплатными противозачаточными

7 июля, 2018, 18:12

Финский министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Анника Саарикко хочет по всей стране обеспечить молодежь бесплатной контрацепцией

"Приветствуются все средства, которые помогут сократить число абортов среди подростков", - приводит ее слова национальная телерадиокомпания Yle.

Министр считает, что соответствующее положение должно быть в обновленном законе об охране здоровья.

"Сейчас, когда закон о здравоохранении нужно будет переписывать в связи с реформой, сразу можно было бы изменить в нем пункты, касающиеся бесплатной контрацепции", - заявила Саарикко.

Читайте также: Без права выбора. Зачем в Украине хотят запретить аборты

Она считает, что бесплатная контрацепция помогает снизить количество прерываний беременности в подростковом возрасте, и приводит при этом опыт города Вантаа, где беременности у женщин моложе 20 лет сократились на треть за три года, после того как муниципалитет начал предоставлять молодежи бесплатную контрацепцию. Также заметно сократилось число абортов.