В Черновцах годовалый мальчик наелся магнитов и чуть не погиб
Позавчера в Черновцах прооперировали мальчика возрастом год и один месяц. По словам хирурга городской детской клинической больницы Сергея Бабича, в день, когда медика вызвали на консультацию ребенка в другое лечебное заведение, живот у мальчика был надутый, как мяч, сообщает Черновицкий луч.
"У него уже начался острый перитонит. Сначала подозревали, что причиной мог быть аппендицит. Но во время операции выяснилось, что в кишечник ребенка попало шесть шариков-магнитов. Будучи в разных петлях тонкого кишечника, эти очень мощные магниты прочно склеились между собой. В месяцах соединений образовались разрывы, через которые содержимое кишечника попало в брюшную полость, вызвав острое воспаление", - сообщил врач.
Когда родственникам ребенка показали, что стало причиной беды, они признались, что, мол, подозревали это с самого начала, потому что дома куда-то исчезли шарики-магниты.
Сейчас мальчик еще находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильное. Для улучшения его состояния, в частности для ускорения выведения токсинов из организма, по договоренности с областной больницей ребенка будут помещать в барокамеру.
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