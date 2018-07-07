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На 90-м году жизни умер Левко Лукьяненко

Украинский политик и правозащитник, диссидент, один из отцов Независимости Левко Лукьяненко в субботу, 7 июля 2018 года, скончался в одной из больниц Киева

Об этом журналистам рассказала его жена, передает Эспрессо.TV.

24 августа Лукьяненко праздновал бы свой 90-ый день рождения.

Левко Лукьяненко - основатель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель, народный депутат Украины. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

26 лет провел в советских тюрьмах, лагерях и в ссылке (Мордовия, Пермь, Кучино Томской области и др.).

Лукьяненко в гостях у Николая Княжицкого на канале Еспресо.TV. Апрель 2016 года

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