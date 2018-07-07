На 90-м году жизни умер Левко Лукьяненко
7 июля, 2018, 19:49
Украинский политик и правозащитник, диссидент, один из отцов Независимости Левко Лукьяненко в субботу, 7 июля 2018 года, скончался в одной из больниц Киева
Об этом журналистам рассказала его жена, передает Эспрессо.TV.
24 августа Лукьяненко праздновал бы свой 90-ый день рождения.
Левко Лукьяненко - основатель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель, народный депутат Украины. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.
26 лет провел в советских тюрьмах, лагерях и в ссылке (Мордовия, Пермь, Кучино Томской области и др.).
Лукьяненко в гостях у Николая Княжицкого на канале Еспресо.TV. Апрель 2016 года
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