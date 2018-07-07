Украинские стартапы попали в знаменитый акселератор Techstars

7 июля, 2018, 12:17

Два украинских стартапа получат от акселератора $120 тыс. инвестиций и переедут в Лондон на время прохождения программы

Сразу две украинские команды попали в европейское подразделение знаменитого американского акселератора Techstars, расположенного в Великобритании. В программе примут участие стартапы Flawless App и Let "s Enhance.

Об этом сообщает AIN.UA.

Стартапы получат от акселератора $ 120 тыс. инвестиций и переедут в Лондон на время прохождения программы. Кроме того, каждая команда получит дополнительные сервисы инфраструктурных решений, такие как Amazon, PayPal, SendGrid и другие. За участие в программе Techstars берет долю в проекте размером в 6%.

Flawless App - это инструмент для сравнения дизайна с реальным мобильным приложением при разработке, основанный Ахмедом Сулейманом и Лизой Дзюбой в 2015 году. Flawless App позволяет разработчику найти и исправить визуальные ошибки в мобильных приложениях до того, как они попадут к пользователю. Учредители отмечают, что с помощью инструмента разработчики могут экономить более 30 часов в месяц. Среди клиентов Flawless App - специалисты по Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и других компаний.

Let "s Enhance - платформа обработки изображений с помощью нейронных сетей, которая позволяет увеличить распределения картинок в четыре раза, минимизируя потери качества, восстанавливая детали и повышая их четкость. Проект был начат в ноябре 2017 Владиславом Пранскевичусом, Софией Швец и Александром Савсуненком (через некоторое время он ушел в другой проект). От старта платформой воспользовалось более 350 тыс человек, а сейчас команда готовит старт версии для компаний.