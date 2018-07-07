Стало известно, как гражданские лица могут попасть на службу в ССО

7 июля, 2018, 21:12

Гражданские лица с отличным состоянием здоровья могут получить возможность служить в украинских Силах специальных операций (ССО) ВСУ, но сначала они должны пройти изнурительный 3-недельный отбор

Об этом рассказал военный эксперт, председатель правления ОО "Украинский милитарный центр" Тарас Чмут во время еженедельной рубрики "Эфир 450", выходящей каждую субботу в 17:05 на телеканале Еспресо.TV.

"Способов попасть в ССО есть два. Первый способ - перевестись (из своей в/ч, - ред.). Второй способ - это так называемый Q-курс, то есть через отбор. Таким образом, могут попробовать и гражданские люди. Есть сайт ССО, он достаточно качественный, как не странно для нашей армии, там есть анкета. Вы ее заполняете, затем с Вами выходят на связь.

Этот процесс происходит постоянно. Там формируют группы, запускается процесс. И потом, кто проходит отбор, 3-недельный, они дальше идут, собственно, учиться, и потом попадут в воинские части (ССО - ред.)", - отметил Чмут.

В ответ на вопрос Александра Аргата, соведущего рубрики "Эфир 450", о том, сколько раз в год идет подобный отбор, Чмут ответил:

"Не готов сказать, но достаточно часто. Поскольку есть кадровые проблемы, как и в целом в армии. Соответственно, людей всегда не хватает".

Как отметил эксперт, те, кто желает служить в ССО, должны иметь "идеальное здоровье", а 3-недельный отбор "досвольно непростой", потому что его внедряли американские инструкторы.

По словам Чмута, американцы в целом являются "кураторами ССО". Они же отвечают за процесс "обучения и подготовки".

Ключевая задача инструкторов во время 3-недельного отбора - "отсеять тех, кто психологически слаб".

Как подчеркнул специалист, испытания проходят лишь 15-20% претендентов.

"Один из сержантов, который был в моем взводе разведки батальона морской пехоты, он перевелся в часть ССО. Он прошел этот курс и вошел в 5-ку лучших", - добавил Чмут.