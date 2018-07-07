Стало известно, как гражданские лица могут попасть на службу в ССО
Об этом рассказал военный эксперт, председатель правления ОО "Украинский милитарный центр" Тарас Чмут во время еженедельной рубрики "Эфир 450", выходящей каждую субботу в 17:05 на телеканале Еспресо.TV.
"Способов попасть в ССО есть два. Первый способ - перевестись (из своей в/ч, - ред.). Второй способ - это так называемый Q-курс, то есть через отбор. Таким образом, могут попробовать и гражданские люди. Есть сайт ССО, он достаточно качественный, как не странно для нашей армии, там есть анкета. Вы ее заполняете, затем с Вами выходят на связь.
Этот процесс происходит постоянно. Там формируют группы, запускается процесс. И потом, кто проходит отбор, 3-недельный, они дальше идут, собственно, учиться, и потом попадут в воинские части (ССО - ред.)", - отметил Чмут.
В ответ на вопрос Александра Аргата, соведущего рубрики "Эфир 450", о том, сколько раз в год идет подобный отбор, Чмут ответил:
"Не готов сказать, но достаточно часто. Поскольку есть кадровые проблемы, как и в целом в армии. Соответственно, людей всегда не хватает".
Как отметил эксперт, те, кто желает служить в ССО, должны иметь "идеальное здоровье", а 3-недельный отбор "досвольно непростой", потому что его внедряли американские инструкторы.
По словам Чмута, американцы в целом являются "кураторами ССО". Они же отвечают за процесс "обучения и подготовки".
Ключевая задача инструкторов во время 3-недельного отбора - "отсеять тех, кто психологически слаб".
Как подчеркнул специалист, испытания проходят лишь 15-20% претендентов.
"Один из сержантов, который был в моем взводе разведки батальона морской пехоты, он перевелся в часть ССО. Он прошел этот курс и вошел в 5-ку лучших", - добавил Чмут.
- В минувшую субботу, напомним, Чмут рассказывал, что Украине сейчас не хватает снайперов.
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