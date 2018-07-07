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Спасатели предупреждают о пожарной опасности на выходные

В шести областях Украины в ближайшие дни будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 7-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, 7-9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

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