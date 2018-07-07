Спасатели предупреждают о пожарной опасности на выходные

7 июля, 2018, 09:39

В шести областях Украины в ближайшие дни будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 7-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, 7-9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.