Спасатели предупреждают о пожарной опасности на выходные
7 июля, 2018, 09:39
В шести областях Украины в ближайшие дни будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 7-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.
Кроме того, 7-9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.
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