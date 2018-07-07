СБУ предотвратила использование некачественного кабеля на Южно-Украинской АЭС
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на "Южно-Украинской АЭС". Следствие задокументировало, что должностные лица сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных с точки зрения безопасности функционирования атомной электростанции, передает пресс-служба ведомства.
Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренно действующими нормами, правилами и стандартами ядерной и радиационной безопасности.
По материалам СБ Украины Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК" Энергоатом "и руководство АЭС принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.
"СБ Украины совместно с Национальной полицией Украине реализует комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.
- Напомним, летом прошлого года Соломенский райсуд города Киева рассматривал дело сына бывшего президента "Энергоатома" Артема Кима, который подозревался в причастности к хищению почти 28 млн грн госпредприятия.
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