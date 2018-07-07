Президент подписал закон о национальной безопасности

7 июля, 2018, 14:51

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Верховной Радой законопроект №8068 о национальной безопасности Украины, который определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, а также определяет среди фундаментальных национальных интересов обретение членства в ЕС и НАТО

Глава государства подписал законопроект на заседании Совета по национальной безопасности и обороны в четверг в Киеве.

"Над этим законом украинская власть и международные партнеры работали два года. И впервые в истории этого закона внедряется совместимость в секторах безопасности и обороны Украины с оборонительными возможностями НАТО", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что в этом секторе происходят реформы.

"И закон определяет фундаментальные национальные интересы Украины, то, что армия должна защищать. Первое - это государственный суверенитет и территориальная целостность, независимость нашего государства, конституционный строй и недопустимости вмешательства во внутренние дела страны", - сказал президент, напомнив, что за последние четыре года в Украине было восстановлено Нацгвардию, создана Нацполиция и сильные боеспособные Вооруженные Силы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом внесенный президентом законопроект №8068 21 июня.

Закон предусматривает, что министром обороны Украины и его заместителями будут назначаться гражданские лица.

Службу безопасности Украины этот закон определяет государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность. К полномочиям СБУ принадлежат противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры. СБУ также осуществлять охрану государственной тайны.

Верховная Рада поручила Службе безопасности Украины в течение 6 месяцев после вступления в силу этого документа разработать законопроект о внесении изменений в закон о СБУ, подать его президенту для внесения на рассмотрение парламента.

Документ предусматривает, что с объявлением военного положения Национальная гвардия Украины приводится в готовность к выполнению задач по назначению, входит в состав сил обороны. Стратегическое руководство Национальной гвардией в этот период осуществляет президент страны через Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Закон также определяет, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, а в части назначения гражданских лиц министром обороны и его заместителями он начинает действовать с 1 января 2019 года. Еще ряд положений закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

С началом действия закона "О национальной безопасности" теряют силу законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над военной организацией и правоохранительными органами государства, а также" Об организации оборонного планирования ".