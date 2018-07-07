Представитель ОБСЕ призвал пересмотреть блокировки российских сайтов
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство относительно законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", что касается блокировки сайтов, с целью блокирования российских кибератак, поскольку это может угрожать свободному доступу к информации в Интернете.
"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать вопросы безопасности с правом граждан на свободу слова и свободные СМИ", - процитирован А.Дезир на сайте ОБСЕ.
В ОБСЕ отмечают, что этот законопроект, среди прочего, наделяет правоохранительные органы Украины дополнительными полномочиями в сфере блокировки доступа к различным видам онлайновых информационных услуг.
"Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект закона должен предусматривать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, пропорциональности и необходимости избегать применения чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", - сказал А.Дезир
Кроме того, он отметил, что в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс принятия решений о блокировании доступа к сайтам.
Представитель ОБСЕ также отметил обеспокоенность общественных организаций в Украине относительно этого законопроекта и предложил помощь своего офиса в предоставлении юридических консультаций и экспертизы.
Как сообщалось, 4 июля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688), что позволяет временно блокировать информационные ресурсы.
Этот законопроект предлагает предоставить право СБУ обеспечивать по решению суда или в иных установленных законом случаях блокирования доступа к определенного информационного ресурса с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.
Блокировка доступа к информресурсам будет еще одним видом санкций. Также предложено создать единый реестр выполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.
Согласно законопроекту, порядок блокировки информационных ресурсов устанавливать Кабинет Министров Украины.
Провайдеров телекоммуникаций планируют обязать за собственные деньги покупать и устанавливать технические средства, которые определит администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации по согласованию с СБУ, и которые необходимы для блокирования доступа к информационным ресурсам, а также ограничения и прекращения предоставления телекоммуникационных услуг.
В то же время Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей, согласно которой основанием для блокировки информационного ресурса и удаления из него информации по решению суда будет распространение через этот ресурс информации, с использованием которой совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления".
В то же время 5 июля народные депутаты отказались включить этот законопроект в повестку для рассмотрения в первом чтении.
- Как сообщалось, каждый третий украинец продолжает пользоваться "Вконтакте".
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