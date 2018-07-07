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Представитель ОБСЕ призвал пересмотреть блокировки российских сайтов

Представитель ОБСЕ призвал украинских депутатов пересмотреть текст законопроекта, позволяющего блокировать сайты

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство относительно законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", что касается блокировки сайтов, с целью блокирования российских кибератак, поскольку это может угрожать свободному доступу к информации в Интернете.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать вопросы безопасности с правом граждан на свободу слова и свободные СМИ", - процитирован А.Дезир  на сайте ОБСЕ.

В ОБСЕ отмечают, что этот законопроект, среди прочего, наделяет правоохранительные органы Украины дополнительными полномочиями в сфере блокировки доступа к различным видам онлайновых информационных услуг.

"Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект закона должен предусматривать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, пропорциональности и необходимости избегать применения чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", - сказал А.Дезир

Кроме того, он отметил, что в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс принятия решений о блокировании доступа к сайтам.

Представитель ОБСЕ также отметил обеспокоенность общественных организаций в Украине относительно этого законопроекта и предложил помощь своего офиса в предоставлении юридических консультаций и экспертизы.

Как сообщалось, 4 июля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688), что позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Этот законопроект предлагает предоставить право СБУ обеспечивать по решению суда или в иных установленных законом случаях блокирования доступа к определенного информационного ресурса с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

Блокировка доступа к информресурсам будет еще одним видом санкций. Также предложено создать единый реестр выполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Согласно законопроекту, порядок блокировки информационных ресурсов устанавливать Кабинет Министров Украины.

Провайдеров телекоммуникаций планируют обязать за собственные деньги покупать и устанавливать технические средства, которые определит администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации по согласованию с СБУ, и которые необходимы для блокирования доступа к информационным ресурсам, а также ограничения и прекращения предоставления телекоммуникационных услуг.

В то же время Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей, согласно которой основанием для блокировки информационного ресурса и удаления из него информации по решению суда будет распространение через этот ресурс информации, с использованием которой совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления".

В то же время 5 июля народные депутаты отказались включить этот законопроект в повестку для рассмотрения в первом чтении.

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