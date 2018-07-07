Под Киевом на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП
7 июля, 2018, 10:42
На Старообуховской трассе перед поворотом на Козин лоб в лоб столкнулись Шкода и Пежо
Смертельное ДТП под Киевом. Трагедия произошла на Старообуховской трассе перед поворотом на Козин. Лоб в лоб столкнулись Шкода и Пежо. От мощного удара Пежо опрокинулся на крышу, а Шкоду отбросило прямо в столб.
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, в Пежо было двое человек, один с травмами различной степени тяжести увезла скорая. Другой погиб на месте, медики лишь констатировали смерть мужчины.
Водителю Шкоды врачи скорой оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
- Как сообщалось, в Мариуполе маршрутка попала в ДТП на перекрестке, 7 пострадавших.
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