Огромные баннеры и файеры: на Потемкинской лестнице в Одессе ярко поддержали Сенцова

7 июля, 2018, 20:11

Масштабная акция в поддержку политических заключенных, удерживаемых в российских и крымских тюрьмах, прошла вечером 6 июля 2018 года на Потемкинской лестнице в Одессе

Одесситы с огромными баннерами с надписью "Олег Сенцов, Украина с тобой" выстроились на лестнице и зажгли файеры, пишет Думская.net.

"Идея пришла в голову после того, как увидели акцию на НСК "Олимпийский" в Киеве, - рассказала организатор мероприятия Татьяна Петракевич. - Патриотическая общественность города поддержала идею, а киевляне передали нам баннеры с надписью".

"Уже более четырех лет украинцы находятся в тюрьмах России по незаконным обвинениям, - говорит Петракевич. - Олег Сенцов объявил голодовку в поддержку каждого из них. Этой акцией мы хотим показать всему миру, что Одесса с Олегом и проникается всеми своими соотечественниками, которые платят своей свободой за право быть украинцами".

К акции присоединилось более 100 человек. В конце мероприятия участники спели государственный гимн Украины.

"Кстати, изначально акцию планировали провести на стадионе "Черноморец", но организаторам в этом отказали", - отмечает издание.