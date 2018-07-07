Огромные баннеры и файеры: на Потемкинской лестнице в Одессе ярко поддержали Сенцова
Одесситы с огромными баннерами с надписью "Олег Сенцов, Украина с тобой" выстроились на лестнице и зажгли файеры, пишет Думская.net.
"Идея пришла в голову после того, как увидели акцию на НСК "Олимпийский" в Киеве, - рассказала организатор мероприятия Татьяна Петракевич. - Патриотическая общественность города поддержала идею, а киевляне передали нам баннеры с надписью".
"Уже более четырех лет украинцы находятся в тюрьмах России по незаконным обвинениям, - говорит Петракевич. - Олег Сенцов объявил голодовку в поддержку каждого из них. Этой акцией мы хотим показать всему миру, что Одесса с Олегом и проникается всеми своими соотечественниками, которые платят своей свободой за право быть украинцами".
К акции присоединилось более 100 человек. В конце мероприятия участники спели государственный гимн Украины.
"Кстати, изначально акцию планировали провести на стадионе "Черноморец", но организаторам в этом отказали", - отмечает издание.
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