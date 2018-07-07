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На окраине Запорожья обнаружили тайник с 2 кг пластида

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожье тайник со взрывчаткой. Из тайника, который был обустроен в одном из заброшенных недостроев в спальном районе города, правоохранители изъяли почти два килограмма пластита и две гранаты Ф-1 с детонаторами

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Оперативниками спецслужбы проверяется информация о возможном использовании изъятых средств поражения для "дестабилизации ситуации в регионе", передает пресс-центр СБ Украины.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления источника происхождения средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.

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