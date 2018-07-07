На окраине Запорожья обнаружили тайник с 2 кг пластида

7 июля, 2018, 18:35

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожье тайник со взрывчаткой. Из тайника, который был обустроен в одном из заброшенных недостроев в спальном районе города, правоохранители изъяли почти два килограмма пластита и две гранаты Ф-1 с детонаторами