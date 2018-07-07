На Донбассе боевики совершили 30 обстрелов, ранен боец ВСУ

7 июля, 2018, 08:44

За прошедшие сутки противник 30 раз открывал огонь по позициям ООС, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

На попаснянском и светлодарском направлениях противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На горловском направлении враг открывал беспокоящий огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

В районе Красногоровки вражеским снайпером был ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить украинских защитников открыть огонь в ответ.

Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское. Кроме этого, защитников Широкиного обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм міномету.

В течение текущих суток террористы два раза открывали огонь. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано возле Нового Айдара и Широкиного на луганском и мариупольском направлениях .

"Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - подчеркивают военные.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперської борьбы двух оккупантов было уничтожено.