На Донбассе боевики совершили 30 обстрелов, ранен боец ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты.
На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.
На попаснянском и светлодарском направлениях противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.
На горловском направлении враг открывал беспокоящий огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.
На донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.
В районе Красногоровки вражеским снайпером был ранен один военнослужащий Объединенных сил.
Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить украинских защитников открыть огонь в ответ.
Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское. Кроме этого, защитников Широкиного обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм міномету.
В течение текущих суток террористы два раза открывали огонь. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано возле Нового Айдара и Широкиного на луганском и мариупольском направлениях .
"Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - подчеркивают военные.
За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.
По уточненным данным разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперської борьбы двух оккупантов было уничтожено.
- Как сообщалось, ВСУ получили отремонтированный самолет АН-26.
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