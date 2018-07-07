Микроавтобус Mersedes не разминулся с грузовиком в Днепропетровской области: есть жертвы
7 июля, 2018, 22:04
На Днепропетровщине произошла масштабная ДТП. В субботу утром на трассе Знаменка-Луганск-Изварино пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В результате ДТП погибла одна женщина, еще четверо человек пострадали, передает Еспресо.TV.
Людей из искореженного микроавтобуса Mersedes доставали с помощью специальной техники.
Сейчас полиция устанавливает детали.
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