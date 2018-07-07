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Микроавтобус Mersedes не разминулся с грузовиком в Днепропетровской области: есть жертвы

На Днепропетровщине произошла масштабная ДТП. В субботу утром на трассе Знаменка-Луганск-Изварино пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В результате ДТП погибла одна женщина, еще четверо человек пострадали, передает Еспресо.TV.

Людей из искореженного микроавтобуса Mersedes доставали с помощью специальной техники.

Сейчас полиция устанавливает детали.

 

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