Левка Лукьяненко забрали в реанимацию
7 июля, 2018, 15:21
Украинский политик и правозащитник, диссидент, один из отцов Независимости Левко Лукьяненко попал в больницу, он в реанимации
Об этом в Facebook сообщил писатель, общественно-политический деятель Владимир Яворивский.
"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левка Лукьяненко! Он в реанимации", - написал он.
24 августа прошлого года Лукьяненко отпраздновал 89 год рождения.
Левко Лукьяненко - основатель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель, народный депутат Украины. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.
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