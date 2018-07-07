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Левка Лукьяненко забрали в реанимацию

Украинский политик и правозащитник, диссидент, один из отцов Независимости Левко Лукьяненко попал в больницу, он в реанимации

Об этом в Facebook сообщил писатель, общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левка Лукьяненко! Он в реанимации", - написал он.

24 августа прошлого года Лукьяненко отпраздновал 89 год рождения.

Левко Лукьяненко - основатель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель, народный депутат Украины. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

 

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