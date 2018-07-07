Бардовская песня на Контрактовой. Кого и когда можно будет услышать-увидеть
7 июля, 2018, 16:23
7-8 июля в украинской столице пройдет 10-й фестиваль украинской патриотической авторской песни, названный в честь известного барда, солиста группы "Рутения", общественного деятеля и журналиста Константина Ерофеева
Об этом сообщают организаторы в Facebook.
Сцена фестиваля расположена на Контрактовой площади.
Сегодня в 21:00 там будет выступать TaRuta, а завтра киевлян и гостей столицы приглашают:
17:30 - Тарас Компаниченко и "Хорея каозацька",
18.30 - Владимир Гонский,
19.30 - Эдуард Драч,
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19.45 - "Вий",
20.15 - Живосил Лютий,
20.30 - "Рутения",
21.30 - Олег Скрипка, но как DJ.
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