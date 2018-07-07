Бардовская песня на Контрактовой. Кого и когда можно будет услышать-увидеть

7 июля, 2018, 16:23

7-8 июля в украинской столице пройдет 10-й фестиваль украинской патриотической авторской песни, названный в честь известного барда, солиста группы "Рутения", общественного деятеля и журналиста Константина Ерофеева

Об этом сообщают организаторы в Facebook.

Сцена фестиваля расположена на Контрактовой площади.

Сегодня в 21:00 там будет выступать TaRuta, а завтра киевлян и гостей столицы приглашают:

17:30 - Тарас Компаниченко и "Хорея каозацька",

18.30 - Владимир Гонский,

19.30 - Эдуард Драч,

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19.45 - "Вий",

20.15 - Живосил Лютий,

20.30 - "Рутения",

21.30 - Олег Скрипка, но как DJ.