Аваков предложил не впускать в цивилизованные страны украинских неонацистов-погромщиков
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с дипломатами стран "Большой семерки" (G7), комментируя расследования последних нападений на цыганские поселения, сообщает пресс-служба МВД.
"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, некруто и невыгодно", - заявил Аваков.
В связи с этим он предлагает применить механизм давления на представителей неонацистских организаций - дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС.
"Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в страны цивилизованного мира. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - отметил он.
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