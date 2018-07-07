Аваков предложил не впускать в цивилизованные страны украинских неонацистов-погромщиков

7 июля, 2018, 07:16

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал дипломатам стран Большой семерки о механизмах борьбы с неонацизмом в Украине

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с дипломатами стран "Большой семерки" (G7), комментируя расследования последних нападений на цыганские поселения, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, некруто и невыгодно", - заявил Аваков.

В связи с этим он предлагает применить механизм давления на представителей неонацистских организаций - дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС.

"Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в страны цивилизованного мира. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - отметил он.