Подозреваемого в убийстве подполковника Нацполиции Глушака арестовали

7 июля, 2018, 16:48

Подозреваемый в убийстве подполковника полиции в Киеве арестован без права на залог

По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, в субботу, 7 июля 2018 года, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд города Киева.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.