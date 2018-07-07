Подозреваемого в убийстве подполковника Нацполиции Глушака арестовали
По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, в субботу, 7 июля 2018 года, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд города Киева.
Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.
- 5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, сидевшего в автомобиле.
- Убитый оказался подполковником Нацполиции Дмитрием Глушаком. Полиция расследует две версии убийства.
- 6 июля злоумышленник был задержан.
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