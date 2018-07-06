Илон Маск будет помогать спасать детей из затопленной пещеры в Таиланде

6 июля, 2018, 16:20

Илон Маск 6 июля отправит в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников, застрявших в затопленной пещере

Об этом написал в Twitter.

"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте", - говорится в сообщении.

К этому к предпринимателю с просьбой о помощи обратились пользователи Twitter. Затем сотрудники его компании SpaceX решили напрямую связаться с властями Таиланда.

Тогда же Маск сообщал, что в его бурильной компании Boring Co есть усовершенствованный радиолокатор и у них имеется значительный опыт. Кроме того, он рассматривал возможность отправки в пещеру аккумуляторов высокой мощности Powerwall, производимых компанией Tesla Motors. Отмечалось, что они могут оказаться необходимы для работы насосов, откачивающих воду из пещеры.

Сейчас предприниматель переписывается в Twitter с учреждениями и людьми, которые также могут помочь.