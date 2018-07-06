Hi sir, if possible can you assist in anyway to get the 12 Thailand boys and their coach out of the cave. @elonmusk
Илон Маск будет помогать спасать детей из затопленной пещеры в Таиланде
Об этом написал в Twitter.
"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте", - говорится в сообщении.
К этому к предпринимателю с просьбой о помощи обратились пользователи Twitter. Затем сотрудники его компании SpaceX решили напрямую связаться с властями Таиланда.
Тогда же Маск сообщал, что в его бурильной компании Boring Co есть усовершенствованный радиолокатор и у них имеется значительный опыт. Кроме того, он рассматривал возможность отправки в пещеру аккумуляторов высокой мощности Powerwall, производимых компанией Tesla Motors. Отмечалось, что они могут оказаться необходимы для работы насосов, откачивающих воду из пещеры.
Сейчас предприниматель переписывается в Twitter с учреждениями и людьми, которые также могут помочь.
Напомним, в Таиланде нашли живыми 12 подростков, которые вместе со своим футбольным тренером девять дней назад пропали в пещерном комплексе.
Губернатор провинции, где пропали дети, сообщил об удачном завершении поисковой операции. Однако подростков пока не эвакуировали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.
Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, принимали участие в спасательной операции. Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции привлекли аквалангистов.
Спасатели рассчитывали, что группе удалось спастись от наводнения, забравшись на одну из площадок в пещерах, куда не дошла вода.
Впоследствии стало известно, что один из спасателей-водолазов погиб после того, как доставил кислородные баллоны застрявшим подросткам. Он потерял сознание на обратном пути. Отмечалось, что уровень кислорода в части пещеры с детьми стал вызывать тревогу у спасателей. Аквалангисты готовятся протянуть к подросткам дополнительный воздушный шланг.
Среди аквалангистов-спасателей есть и украинцы. Об этом рассказал украинский дайвер Всеволод Коробов, который участвовал в спасательной операции в Таиланде, передает "Громадское"
"Выяснилось, что у подразделения морских котиков, которое туда прибыло, нет достаточной подготовки. Наша команда помогала котикам, мы были группой поддержки для них", - сказал Коробов.
По словам водолаза, дети и тренер использовали пещеру как игровую площадку для приобретения навыков тимбилдинга.
"То, что они пошли в эту пещеру, было элементом тимбилдинга. Они решили пройти по этой пещере в место Патайя-Бич - красивю песчаную зону в 5 км от входа. Они туда успешно добрались, но выбраться обратно не удалось: начались сильные дожди, уровень воды поднялся, проходы, через которые можно было выйти, оказались затопленными. Нужно отдать должное тренеру - он сориентировался, поднял ребят выше по течению, которое образовалось в подземной реке, в место, которое образовалось и не затапливается, и там им удалось продержаться 9 дней. Туда доставили питания, медикаменты, их обогрели, завезли космические одеяла, их готовят к потенциальному изъятию из этой пещеры ", - рассказал Коробов.
По словам дайвера, детей попытаются научить нырять и так вывести из пещеры, однако при наличии малейшего риска такую операцию отменят и будут поставлять им продукты и лекарства 4-5 месяцев.
"Надо преодолеть массу проблем: научить их дышать из регулятора акваланга, убедиться, что они смогут это делать, и попробовать их оттуда вывести. Тайские коллеги сказали, что если будет малейший шанс провала операции, они ее исключат. Тогда будут по максимуму загружать в пещеру продовольствие, медикаменты, чтобы продержаться 4-5 месяцев, пока вода не спадет. С ними будут оставаться военные медики, будет проведена телефонная связь и дети окажутся заблокированными на долгий период времени. Они находятся в сухой части, температура воздуха в пещере и около 23-24 градусов. Минимальный запас еды они умудрились растянуть на это время. Это помогло им выжить. И то, что они сплотились, как команда ", - сказал Коробов.
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