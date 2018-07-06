Вышинскому сообщили новое подозрение из-за найденного в банковском сейфе пистолета

6 июля, 2018, 16:44

Подозреваемому в государственной измене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому сообщили о новом подозрении в незаконном хранении оружия

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины", – пишет Сарган.

По словам Сарган, в ходе проведенных обысков в арендуемом индивидуальном банковском сейфе Вышинского были обнаружены и изъяты пистолет и патроны к нему.

По результатам судебно-баллистической экспертизы указанный пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906.