Вышинскому сообщили новое подозрение из-за найденного в банковском сейфе пистолета
6 июля, 2018, 16:44
Подозреваемому в государственной измене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому сообщили о новом подозрении в незаконном хранении оружия
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины", – пишет Сарган.
По словам Сарган, в ходе проведенных обысков в арендуемом индивидуальном банковском сейфе Вышинского были обнаружены и изъяты пистолет и патроны к нему.
По результатам судебно-баллистической экспертизы указанный пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906.
- 15 мая представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении Вышинского. Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства.
- Украинская сторона готова передать еще 13 человек в обмен на политзаключенных Кремля, в частности обвиняемого в госизмене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
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