Видео и плакаты: как в правительстве собираются популяризировать армию

6 июля, 2018, 14:00

Министерство информационной политики запускает новую кампанию по популяризации украинской армии "Я и АРМИЯ"

Об этом сообщает государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко, передает Укринформ.

Под кампанией популяризации подразумевают видеоролики, а также печатные плакаты победителей конкурса "Помоги армии плакатом".

"Ролики запущены на всех телеканалах, в сети Интернет, а также обращаемся к сетям кинотеатров, чтобы они у себя размещали. Кроме того, внешняя реклама" Я АРМИЯ "уже висит. Планируем с августа наружную рекламу - на плоскости разместить вот эти плакаты, сегодня представляем. Рассчитываем, что будут новые работы на сентябрь-октябрь ", - сказал Биденко.

По его словам, в ближайшее время 600 напечатанных плакатов победителей конкурса "Помоги армии плакатом" будут размещены в военкоматах столицы, а затем - в военкоматах и ​​воинских частях всего государства.

Как отметила главный специалист сектора по вопросам продвижения Украины в мире Министерства информационной политики Украины София Джуринская, популяризация армии является приоритетом для ведомства.

"Мы всячески поддерживаем наше войско и проводим различные кампании в течение года. Уже состоялась первая волна под лозунгом" Ты нужен сейчас ", была запущена кампания по размещению бордов и ролики на общенациональных и региональных телеканалах. Сейчас происходит вторая волна под лозунгом" Я АРМИЯ ". она была запущена в июне и будет продолжаться ", - сказала Джуринская.