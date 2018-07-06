ВСУ получили отремонтированный самолет АН-26
6 июля, 2018, 18:06
Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации", который входит в состав "Укроборонпрома" передал Вооруженным силам Украины отремонтированный и модернизированный самолет Ан-26КПА
На мероприятии присутствовал президент Петр Порошенко, который передал сертификат на самолет его капитану и поздравил заводчан с 70-летием предприятия, сообщает УНИАН.
"Я уверен, что будут и другие самолеты, отремонтированы и подняты в небо профессионалами 410-го завода, а в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере "Укроборонпрома", - сказал Порошенко.
По его словам, авиационная отрасль является своеобразным знаком качества для государства.
Отметим, что Ан-26КПА - самолет-лаборатория, который предназначен для проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов.
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