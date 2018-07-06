Врачи будут наблюдать за пациентами через фитнес-трекеры

6 июля, 2018, 17:40

Смарт-браслеты, фитнес-трекеры и умные часы будут помогать врачам наблюдать за состоянием пациентов

Об этом пишет DachNews.

В университете Неймегена врачи тестируют группу из 60 пациентов, информацию о давлении, пульсе, температуре тела, потреблении кислорода и показателях дыхания, которые передаются в больницу через смарт-часы.

Таким образом, врачи круглосуточно могут следить за основными показателями больных в режиме реального времени. Это позволяет снизить нагрузку на врачей, которым не приходится каждый раз делать обход и вручную снимать эти показатели.

Когда один из показателей начинает отходить от нормы, умные браслеты направляют медикам сигнал, после чего врач идет к пациенту.

Новая методика сбора информации о больных тестируется в хирургическом и терапевтическом отделении центра. Кроме того, такая методика позволит сократить пребывание больных в отделении интенсивной терапии, а также помочь следить за людьми которые находятся в группах риска.

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