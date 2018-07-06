Врачи будут наблюдать за пациентами через фитнес-трекеры
Об этом пишет DachNews.
В университете Неймегена врачи тестируют группу из 60 пациентов, информацию о давлении, пульсе, температуре тела, потреблении кислорода и показателях дыхания, которые передаются в больницу через смарт-часы.
Таким образом, врачи круглосуточно могут следить за основными показателями больных в режиме реального времени. Это позволяет снизить нагрузку на врачей, которым не приходится каждый раз делать обход и вручную снимать эти показатели.
Когда один из показателей начинает отходить от нормы, умные браслеты направляют медикам сигнал, после чего врач идет к пациенту.
Новая методика сбора информации о больных тестируется в хирургическом и терапевтическом отделении центра. Кроме того, такая методика позволит сократить пребывание больных в отделении интенсивной терапии, а также помочь следить за людьми которые находятся в группах риска.
Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития
- Ранее биологи из Университета Солка в Калифорнии вживили в голову мыши человеческие мозговые органеллы размером с чечевицу.
- Специалисты Института Уайтхеда (США) применили технологию генного редактирования CRISPR, чтобы найти и устранить распространенные причины умственной отсталости у мужчин - синдрома Мартина - Белл.
- Ученым впервые удалось повернуть развитие болезни Альцгеймера в обратном направлении. Группа ученых из Кливлендской клиники при Исследовательском институте Лернера (США) обнаружила, что постепенное снижение концентрации определенного фермента способно предотвратить образование амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера
- Исследователи обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве