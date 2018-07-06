Владелец Львовской мастерской шоколада собирается судиться с Московской шоколадной фабрикой
6 июля, 2018, 11:15
Владелец Львовской мастерской шоколада Андрей Худо собирается подавать в суд на Московскую шоколадную фабрику, которая сплагиатила логотип его кафе
Об этом Худо сообщил изданию LIGA.net.
Бизнесмен также разместил на своей странице в Facebook фото с сравнением логотипов Львовской мастерской шоколада и Московской шоколадной фабрики. Они выглядят почти идентично.
По словам Худо, подавать в суд он намерен не в России.
"Надо изучить вопрос подробнее. Судиться надо там, где действует международное право и решение можно будет воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", - сообщил он.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве