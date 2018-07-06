Владелец Львовской мастерской шоколада собирается судиться с Московской шоколадной фабрикой

6 июля, 2018, 11:15

Владелец Львовской мастерской шоколада Андрей Худо собирается подавать в суд на Московскую шоколадную фабрику, которая сплагиатила логотип его кафе

Об этом Худо сообщил изданию LIGA.net.

Бизнесмен также разместил на своей странице в Facebook фото с сравнением логотипов Львовской мастерской шоколада и Московской шоколадной фабрики. Они выглядят почти идентично.

По словам Худо, подавать в суд он намерен не в России.

"Надо изучить вопрос подробнее. Судиться надо там, где действует международное право и решение можно будет воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", - сообщил он.